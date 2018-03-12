Новости по теме птичий грипп

В Краснодарском крае обнаружили очаг птичьего гриппа. Как утверждают специалисты - санитарные врачи, разносчиками вируса являются дикие птицы. Так ли это и какова вероятность заражения опасным вирусом домашней птицы в Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik Амре Амичба проректор АГУ, кандидат биологических наук, орнитолог Виктор Маландзия.