Новости по теме публикации

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что глава МИД РФ Сергей Лавров своей статьей о внешнеполитических перспективах дает понять, что действия России на международной арене носят стратегический характер.
За год мультимедийный хаб Sputnik Абхазия занял одну из лидирующих позиций в информационном пространстве Абхазии. По объему производимой и поставляемой информации, разнообразию мультимедийных форматов Sputnik Абхазия не имеет сегодня конкурентов в республике.
Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины закрыл доступ в свой аккаунт в сети facebook, где он призывал отомстить россиянам за деятельность ВКС РФ в Сирии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.