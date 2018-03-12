Новости по теме публикации

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  • Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
    19:00 04.03.2016
    73

    Лавров и проблема российского великодержавия

    Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что глава МИД РФ Сергей Лавров своей статьей о внешнеполитических перспективах дает понять, что действия России на международной арене носят стратегический характер.

  • 09:44 08.12.2015Инфографика
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    Sputnik Абхазия. Год в онл@йн

    За год мультимедийный хаб Sputnik Абхазия занял одну из лидирующих позиций в информационном пространстве Абхазии. По объему производимой и поставляемой информации, разнообразию мультимедийных форматов Sputnik Абхазия не имеет сегодня конкурентов в республике.

  • 18:24 07.10.2015
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    Советник МВД Украины Геращенко закрыл свою страницу в Facebook

    Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины закрыл доступ в свой аккаунт в сети facebook, где он призывал отомстить россиянам за деятельность ВКС РФ в Сирии.

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