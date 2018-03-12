Новости по теме раненые

В центральном районе Диярбакыра Баглар в 16.30 мск во время проезда полицейского автобуса взорвался заминированный автомобиль.
Обстрел был произведен в четверг в 8.45 (время совпадает с мск), раненые госпитализированы, район происшествия оцеплен полицией.
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В результате подрыва заминированного автомобиля в городе Кызылтепе в провинции Мардин на юго-востоке Турции один человек погиб и 18 ранены.
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