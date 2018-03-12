Новости по теме речи

Правительство и Парламент должны разрешить вопрос об НДС, но все участники процесса должны понимать, что без уплаты налогов государство существовать не может, сказал Рауль Хаджимба.
Выступившая с ответным словом губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли выразила надежду, что после окончания президентского срока Обамы у США "будет возможность взять новый курс".
Россия, Белоруссия и Украина объявили о выходе из состава Советского Союза и о создании СНГ 8 декабря 1991 года. Смотрите на архивных кадрах выступление Михаила Горбачева, где он заявляет о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.
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Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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