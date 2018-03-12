Новости по теме регистрация

Ранее канцлер Ангела Меркель заявила о том, что до конца года в Германию могут приехать до 800 тысяч беженцев.
Перерегистрация пенсионеров, получающих российскую пенсию, для установления "факта нахождения в живых" проходит с июня 2015 года.
В Парламенте Республики Абхазия разработан законопроект о порядке государственной регистрации транспортных средств. Новый закон позволит водителям выбрать любую цифровую комбинацию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.