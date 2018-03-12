Новости по теме рейсы

Авиакомпания рекомендует пассажирам, планировавшим перелеты в короткой перспективе в или из Брюсселя, воздержаться от поездки из-за возможности, что брюссельский аэропорт может быть закрыт еще дольше.
Авиакомпания "Аэрофлот" рекомендует пассажирам, планировавшим перелеты в короткой перспективе в Брюссель или из Брюсселя, воздержаться от поездки.
Сильный снегопад начался в Москве вечером во вторник, за ночь в столице выпала половина месячной нормы осадков.
Первыми пассажирами АН-2, вылетевшего по маршруту Сухум - Псху, стали двое взрослых и один ребенок, сообщили в Международном аэропорту "Сухум".
Авиакомпания не будет осуществлять 22 февраля рейс из Шереметьево в Пермь и обратно, а также в Ростов, Уфу и Сургут. Пассажиры будут перевезены на следующих рейсах.
С 24 февраля два раза в месяц будет летать пассажирский самолет по маршруту Сухум-Псху, рассказал Sputnik гендиректор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба.
При разгоне на взлетно-посадочной полосе предположительно загорелся двигатель самолета компании S7 – рейс "Москва-Тбилиси", сообщают очевидцы.
Авиасообщение между Россией и Египтом приостановлено до создания необходимых условий безопасности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным онлайн-табло, вылет 67 рейсов из "Шереметьево" отложен из-за сложных метеоусловий.
В авиакомпании заверили, что все прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым для пережидания непогоды.
Рейсы из Москвы и обратно отменят из-за возможного усиления ветра и снегопада в столичном регионе, говорится в сообщении авиакомпании.
Пассажиры задержанных авиарейсов обеспечены питанием и напитками, при необходимости - размещены в гостиницах. Возобновление работы ожидается утром 30 декабря.
Туристы, испытывающие неудобства в связи с отменением авиасообщения с Египтом, могут заменить оплаченные путевки в Египет на отдых в другой стране, аннулировать тур с возвратом денежной суммы или сохранить оплаченные за путевку деньги на депозите у туроператора, отмечают в Ассоциации туроператоров России.
В сертификат эксплуатанта "Победы" внесены изменения, позволяющие выполнять рейсы за рубеж. Какой международный рейс станет первым, не сообщается, однако известно, что стоимость перелета в одну сторону будет начинаться от 999 рублей.
Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров "Трансаэро" авиакомпания "Аэрофлот" создал оперативный штаб, осуществляющий координацию операционной деятельности компании-банкрота.
Акции стоящей на грани банкротства авиакомпании "Трансаэро" могут вырасти еще в ближайшие дни, если история с покупкой акционером группы S7 подтвердится.
Сход грунта на железнодорожные пути на участке между Дагомысом и Сочи Северо-Кавказской железной дороги в среду вечером парализовал движение пяти пассажирских поездов.
Полеты авиакомпании "Трансаэро", которая 8 октября отменит 53 рейса, частично выполнит " Аэрофлот".
МИД Абхазии выразил протест Молдове в связи с провокационными действиями молдавской стороны.
Новый железнодорожный рейс свяжет Сухум и Белгород.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.