Новости по теме репетиции

Церемония открытия ЧМ ConIFA 2016 пройдет на Сухумском стадионе "Динамо" в субботу 28 мая в 21:00.
Все билеты распроданы, номера доведены до идеала. Абхазия готова к главному спортивному событию 2016 года - Чемпионату мира по футболу ConIFA.
В День Победы на площади Свободы в Сухуме пройдет театрализованное представление с элементами военной реконструкции "Аиааира аҭоурых".
В театральной постановке с элементами военной реконструкции "Аиааира аҭоурых" по приблизительным подсчетам задействовано свыше 450 человек, отметила Аргун.
Государственная хоровая капелла Абхазии проведет юбилейный концерт в Сухуме во вторник 15 сентября.
Сводные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии, 7-ой Российской военной базы и российских пограничников провели первую репетицию парада, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.