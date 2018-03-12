Новости по теме решения

Не думаю, что кто-то готов выбросить полотенце на ринг или искать "план Б" по решению сирийского конфликта, заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.
В сложившейся ситуации действовать можно и нужно только через возобновление переговоров, многосторонних в рамках "шестерки" и двусторонних между КНДР и США, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Режиссер Роман Полански обвиняется властями США в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году. Известно, что Польша получила от США документы по делу об экстрадиции режиссера.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.