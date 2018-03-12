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Новости по теме решения

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  • Здание Госдепартамента США.
    10:02 11.02.2016
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    Госдеп: мирный процесс в Сирии должен сработать

    Не думаю, что кто-то готов выбросить полотенце на ринг или искать "план Б" по решению сирийского конфликта, заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.

  • Константин Косачев. Архивное фото
    19:02 07.02.2016
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    Косачев: военного решения проблемы КНДР быть не может

    В сложившейся ситуации действовать можно и нужно только через возобновление переговоров, многосторонних в рамках "шестерки" и двусторонних между КНДР и США, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

  • 12:08 28.10.2015
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    Суд об экстрадиции Полански отложен

    Режиссер Роман Полански обвиняется властями США в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году. Известно, что Польша получила от США документы по делу об экстрадиции режиссера.

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