Новости по теме реструктуризация

Призыв Минфина Германии к Украине найти компромисс с РФ по поводу долга на 3 млрд долларов говорит о том, что возможности досудебного урегулирования спора исчерпаны, считает экономический эксперт Виктор Суслов.
Киев продолжает настаивать на том, что облигации, приобретенные РФ, не являются официальным долгом, хотя Международный валютный фонд признал его таковым, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Первый ход в вопросах досудебного урегулирования спора по долгу перед Россией на 3 миллиарда долларов должен сделать Киев, пока никаких предложений от него не поступало, заявил замглавы Минфина России Сторчак.
Предложение минфина Украины в адрес России участвовать в реструктуризации трехмиллиардного долга не было принято. Стороны договорились о продолжении диалога.
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