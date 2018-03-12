Новости по теме результаты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет продолжать взаимодействовать с США в тех областях, которые входят в круг интересов государства.
На третьей строчке, после Менделеева и Ломоносова, оказался основоположник практической космонавтики Сергей Королев. 37 процентов россиян, по данным исследования, не смогли вспомнить ни одного выдающегося отечественного ученого.
Приостановка межсирийских переговоров повлияет на дискуссии в рамках Международной группы поддержки Сирии, встреча которой состоится 11 февраля в Мюнхене, заявил ранее представитель МИД РФ.
Корреспондент Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба поделился самыми запомнившимися событиями в 2015 году.
Такой расклад даст возможность Народной партии в случае необходимости через верхнюю палату блокировать решения конгресса, где она лишилась абсолютного большинства.
Победителем оказалась партия Николя Саркози "Республиканцы". Ее кандидаты одержали верх в семи из тринадцати регионов Франции. Ле Пен, в свою очередь, выразила уверенность, что итоги голосования обеспечили кратный рост числа представителей "Национального фронта" в местных советах.
Важным моментом теперь является точное количество мест, которое получает в парламенте оппозиция. Если это будет простое большинство, противники Мадуро могут впервые избрать свое руководство ассамблеи, принять закон об амнистии, а также инициировать вотум недоверия министрам, вице-президенту и расследование в отношении президента.
Документ можно считать принятым, так как за него высказались более 50 проц. участвовавших в голосовании. Высшим органом исполнительной власти будет правительство, которое будет разрабатывать и осуществлять внутреннюю и внешнюю политику.
Действующий лидер Федерации кавказских культурных центров в Турции (Кавфед) Яшар Асланкайа был переизбран на второй срок, сообщил Sputnik Инар Гицба.
Оппозиционер Маурисио Макри получил 51,40% голосов избирателей, проправительственный кандидат Даниэль Сциоли набрал 48,60% во втором туре президентских выборов в Аргентине.
Второй тур местных выборов прошел при рекордно низкой явке, однако это не повлияет на результаты голосования, так как украинское законодательство не устанавливает порога явки для мэрских выборов.
Всего на депутатские мандаты претендовали более двух тысяч кандидатов от 166-ти партий и коалиций. Явка избирателей составила около 60%.
Соревнования на Кубок Абхазии по эндуро на мотоциклах и Кубок мотоциклетной федерации России проходили в Абхазии в течение двух дней.
На досрочных парламентских выборах в Турции умеренно консервативная Партия справедливости и развития вернула себе статус правящей. Она получила 49,4% голосов, что дало ей возможность сформировать однопартийное правительство.
Партия "Новый Азербайджан" побеждает на выборах в парламент. Нарушений на выборах не зафиксировано.
В Милли Меджлис Азербайджана избирается 125 депутатов по одномандатным избирательным округам. Проголосовать можно будет за 15 партий, а также блок "Азадлыг-2015" ("Свобода"), в который входят семь партий.
После оглашения предварительных подсчетов стало известно, что никто не набирает достаточного количества голосов для победы на выборах в президенты Аргентины.
Граждане Польши выбирали депутатов и сенаторов нового парламента страны. По предварительным данным, в новом сейме впервые в новейшей истории Польши не будет левых сил.
О фактах нарушений на прошедших местных выборах заявили представители гражданской сети "ОПОРА",а также наблюдатели международной общественной организации SILBA (Инициатива поддержки свободы и демократии) из Дании.
По предварительным данным, украинский электорат поддержал "Блок Петра Порошенко", "Солидарность", "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко и "Самопомощь". На востоке страны эксперты предсказывают победу партии "Оппозиционный блок".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.