Новости по теме роддом

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело против 22-летней жительницы Курской области, подозреваемой в похищении несовершеннолетнего.
На сегодняшний день состояние здоровья ребенка удовлетворительное, поскольку девочка недоношенная, она помещена в палату интенсивной терапии, проводятся все необходимые мероприятия.
По предварительным данным, девочка, родившаяся 16 февраля, пропала 10 марта из палаты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.
В ходе проведения тренинга были презентованы протоколы по неонатологии, касающиеся первоначальной реанимации, желтухи и дыхательной недостаточности новорожденного.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.