Новости по теме рождество

Премьера спектакля "Рождество в доме Купьелло" прошла в Государственном русском театре драмы 19 октября.
Премьера спектакля "Рождество в доме Купьелло", с которого открылся новый сезон Русского театра драмы, прошла 19 октября.
На рождественское богослужение в главный храм Абхазии пришли сотни верующих.
Сочиво - традиционное блюдо из пшеницы или ячменя с добавлением меда и орехов, которое готовят православные в сочельник, вечер накануне Рождества. Смотрите видеоинструкцию по его приготовлению.
Празднование католического Рождества в Абхазии.
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