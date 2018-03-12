Новости по теме самописцы

В экстренной ситуации экипаж управлял самолетом несогласованно, что привело к проблемам в работе бортового компьютера, начался конфликт между пилотами.
Расследование проводилось, оно представляется очень компетентным, профессиональным и совершенно транспарентным, заявила РИА Новости генеральный директор "Гэйтс авиэйшн лимитед" Эмма Фаррант.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.