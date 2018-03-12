Новости по теме съезды

Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия рассказал Sputnik об участии ТПП республики в VII съезде Торгово-промышленной палаты России.
Делегаты межрегионального общественного движения крымско-татарского народа "Къырым" призвали руководителей Турецкой республики поставить во главу угла интересы своего народа и найти пути урегулирования ситуации.
Журналист Инал Хашиг считает, что Парламент Республики Абхазия – единственный проверенный временем игрок, который может взять на себя функцию урегулирования, сложившейся политической ситуации.
На митинг перед драмтеатром собрались граждане Абхазии, чтобы выразить свою поддержку действующей власти.
Глава фонда социально-экономических и политических исследований "АПРА" Аслан Бжания выступил на съезде республиканской политической партии "Амцахара".
Очередной пятый съезд республиканской политической партии "Амцахара" начал свою работу в столице Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.