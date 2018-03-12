Новости по теме шутки

Президент России Владимир Путин посетил юбилейный вечер КВН, посвященный 55-летию клуба.
Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Джон Керри во время переговоров в Кремле обменялись шутками по поводу содержимого кейса главы американской дипломатии, с которым тот приехал в Москву.
Чемпионы Высшей лиги КВН "Нарты из Абхазии" приняли участие во встрече команд-выпускников КВН, которая прошла в понедельник 24 августа в рамках недели КВН в Сочи.
Участник команды КВН "Нарты из Абхазии" Руслан Шакая (Бабасик) рассказал корреспонденту Sputnik о своих любимых шутках из КВН.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.