Новости по теме скандалы

За последние дни за употребление препарата мельдоний от соревнований были отстранены сразу несколько российских спортсменов.
Беспорядки в Эстонии и Латвии, проникновение российских спецназовцев в страны Балтии, обмен ядерными ударами между США, Великобританией и Россией. Нет, это не реальность, а всего лишь фильм-катастрофа на британском телеканале.
Арестованные чиновники ФИФА подозреваются в получении взяток в миллионы долларов за продажу маркетинговых прав футбольных турниров в Южной Америке и отборочных матчей чемпионата мира, сообщили власти Швейцарии.
Сообщается, что Блаттеру и Вальке не будут предъявлены обвинения, они не будут арестованы в четверг в Цюрихе во время исполкома ФИФА, несмотря на новую волну арестов в ФИФА.
Российские легкоатлеты имеют право принимать участие только в соревнованиях, проходящих внутри страны. Спортсмены, нарушившие запрет и выступающие за рубежом, могут быть дисквалифицированы.
Российских легкоатлетов обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и временно отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Россия выступает против вмешательства политики в спорт, заявил министр спорта Виталий Мутко и отметил, что РФ не собирается бойкотировать ОИ-2016, если российских легкоатлетов не допустят до участия в Олимпиаде.
В докладе WADA обвинила антидопинговую лабораторию в Лозанне в уничтожении 55 проб из 67, доставленных из Москвы.
Ранее СМИ сообщали, что комитет по этике может освободить членов ФИФА Йозефа Блаттера и Платини от исполнения обязанностей на срок до 90 дней. Арбитражная палата в четверг официально отстранила главу УЕФА Мишеля Платини от должности.
По данным СМИ, бывший прокурор США Дженни Деркан якобы предупреждала членов исполкома организации о надвигающихся расследованиях. Ранее сообщалось, что прокуратура США и ФБР выясняют причастность Блаттера к коррупции в ФИФА.
Ранее сообщалось, что федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии открыл уголовное дело в связи с выбором стран - хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов - России и Катара.
Обвинения в коррупции внутри ФИФА звучали на протяжении многих лет, рассказал глава МИД Франции Лоран Фабиус. По его словам, перенос выборов в сложившейся ситуации был бы логичным.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.