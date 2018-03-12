Новости по теме следствие

Трое заключенных СИЗО МВД Абхазии, воспользовавшись тем, что сотрудники, осуществляющие охрану, не контролировали вход пропускного пункта, совершили побег.
По данным МВД России в преступную группу входили мужчины и женщины, один из участников в своей "официальной" жизни являлся директором фирмы.
Ранее сообщалось, что Кузнецов (Вован) и Столяров (Лексус) разыграли Савченко, отправив через адвоката письмо от имени Петра Порошенко, в котором президент Украины якобы попросил ее прекратить голодовку и предложил после освобождения занять пост министра.
Следователь МУ МВД России "Раменское" Александра Побединская получила через адвоката Зайнаб Жебель взятку в размере 1,6 миллиона рублей от матери обвиняемого.
На основании новых данных о гибели пациента следствие приняло решение о задержании бывшего врача-хирурга городской больницы города Белгорода Ильи Зелендинова.
При пожаре в частном доме в селе Старый Кувак погибли пятеро детей и их мать, супруг погибшей госпитализирован. Всего в семье воспитывалось шестеро детей - шестой ребенок в ночь трагедии находился у бабушки.
Против ряда сотрудников ЮСК Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для детей в возрасте до 6 лет, и хищение чужого вверенного виновному имущества.
Египетские специалисты считают, что причиной катастрофы могла быть бомба, так как в последнюю секунду полета бортовой самописец из кабины пилотов зафиксировал шум. Лайнер А321 разбился из-за бомбы, собранной силами ячейки ИГ, пишут британские газеты, ссылаясь на источники в руководстве британской разведки.
По заявлению представителя МВД РФ, внедорожник Range Rover обнаружили на 26-ом километре Новорижского шоссе в Подмосковье, водителя в нем не было.
Заместитель генпрокурора Абхазии Омяни Логуа рассказал о ходе расследования убийства полковника таможенной службы Беслана Маландзия.
В среду прокуратура Нью-Йорка обвинила в коррупции экс-президента Генассамблеи ООН Джона Эша, который получил от китайских бизнесменов 1,3 миллиона долларов, по версии следствия.
За призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма возбуждено уголовное дело в отношении советника МВД Украины Антона Геращенко.
В связи с обращением генерального директора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа к депутатам Народного Собрания, Генеральная прокуратура Республики Абхазия сделала заявление.
Учитывая, что судебный процесс по ходатайству о продлении срока содержания под стражей начался за двое суток до истечения срока ареста, утверждения о незаконности содержания под стражей Матуа несостоятельны, сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Подозреваемый в хищении бюджетных средств в размере более 55 миллионов рублей при строительстве Гудаутской центральной районной больницы и детского сада по улице Гагарина в городе Гудаута Вадим Матуа был госпитализирован.
Адвокат Фрида Лазба сообщила, что защита обжалует и протокол задержания Вадима Матуа, и постановление прокурора.
По данным следствия, мужчина, представившийся Русликом, предоставил исполнителям преступления пистолет и автомобиль и пообещал им по пять миллионов рублей, сообщает "Коммерсант".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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