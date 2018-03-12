Новости по теме служба

Более 20 тысяч военнослужащих по контракту пополнят войска и части Южного военного округа в 2016 году.
27 декабря отмечают свой профессиональный праздник и 25-летие МЧС. Всего со дня образования "чрезвычайного" ведомства российские спасатели оказали помощь более 5 миллионам человек, свыше 1,5 миллиона были спасены.
Гранатометчики ЮВО в Абхазии учатся поражать военную технику условного противника.
Солдаты срочной службы российской военной базы ЮВО предпочитают посылать родным и близким не электронные смс-сообщения, а письма в конвертах.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.