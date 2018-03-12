Новости по теме смерть

Лесин скончался 5 ноября 2015 года в гостинице в центре Вашингтона, полицейский обнаружил тело Лесина на полу номера, вызванные парамедики констатировали смерть.
Американские специалисты озвучили новые подробности результатов расследования причин смерти экс-министра печати РФ Михаила Лесина.
Российская актриса Наталья Крачковская скончалась в Москве на 78-ом году жизни, смотрите кадры из фильмов с ее участием.
Крачковская родилась 24 ноября 1938 года в Москве. Более чем за 40 лет кинокарьеры актриса снялась в 70 с лишним фильмах.
Инцидент произошел на борту авиакомпании Lufthansa, бригада медиков из "Емельяново" констатировала смерть девятилетней девочки.
Итальянский писатель и философ, автор бестселлера "Имя розы" Умберто Эко скончался на 85 году жизни.
Глава Северной Осетии ранее перенес пневмонию и был госпитализирован после осложнений, сообщает источник, близкий к семье.
Когда пассажиру стало плохо, экипаж принял решение приземлиться в "Домодедово", но, к сожалению, спасти пассажира не удалось, сообщил представитель "Белавиа".
Ясутаро Койдэ родился 13 марта 1903 года. Он скончался в возрасте 112 лет от хронического заболевания сердца, передав "лавры" соотечественнику Масамицу Ёсиде, проживающему в Токио.
Алан Рикман более 30 лет был любимцем зрителей по всему миру за свои роли в фильмах "Крепкий орешек", "Разум и чувства" и "Поттериане". Актер скончался в Лондоне после продолжительной болезни.
На протяжении полутора лет британский рок-музыкант Дэвид Боуи боролся с раком. Он скончался в кругу семьи на 70-м году жизни
Родные погибшего ребенка утверждают, что отдавали органам опеки здорового ребенка, они полагают, что малыша или уронили, или ударили в больнице. Минздрав Краснодарского края заявляет, что эксперты еще не дали заключения о смерти ребенка.
Факт кончины Евгения Примакова РИА Новости подтвердил его внук. "Да, это правда. Это сегодня произошло", - сказал Евгений Сандро.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.