Новости по теме соглашения

Пленарное заседание межправительственной комиссии состоялось в пятницу 29 апреля.
Соглашение ЕС и Турции по мигрантам - это нарушение международных конвенций и европейского права считает со-директор неправительственной бельгийской организации по защите права беженцев СIRE Каролин Интран.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о ратификации соглашений с Абхазией и Южной Осетией по оказанию медицинской помощи военнослужащим
Высший комитет по переговорам выразил готовность соблюдать режим прекращения огня между правительственными войсками и вооруженными группами оппозиции, который должен наступить 27 февраля.
О том, что американские союзники, терпящие серьезные финансово-экономические проблемы из-за низких цен на нефть, будут добычу снижать, а российский союзник будет ее наращивать, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Стороны, которые оказывают поддержку режиму Башара Асада должны быть частью любых продолжающихся политических и дипломатических усилий, заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Рауль Хаджимба и Владимир Путин во время рабочей встречи обсудили пути улучшения банковской системы Абхазии и решения проблем в сфере энергетики.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба на брифинге во вторник подвел итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Из документа, подписанного РФ и США, были исключены группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", сообщил источник в делегации московско-каирской группы сирийской оппозиции на переговорах.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба рассказал Sputnik об экономическом эффекте от введения визового режима для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны соглашения о взаимных безвизовых поездках.
Иностранным гражданам, в том числе гражданам Беларуси, для получения визы Республики Абхазия не нужно обращаться в Посольство Абхазии в России, получить разрешение на въезд в республику можно по электронной почте, сказал замминистра Кан Тания.
Граждане России пенсионного возраста, постоянно проживающие в Абхазии, получили доплату к пенсиям за все месяцы 2015 года, а также за январь и февраль 2016 года.
Председатель Международного фонда делового сотрудничества Вахтанг Пипия поделился своим мнением относительно продажи жилья иностранным гражданам в четверг 11 февраля.
Международный фонд делового сотрудничества, Центр поддержки российского бизнеса в Абхазии "Аидгылара" и Центр правовых и экономических исследований и развития законодательства подписали соглашение о сотрудничестве в четверг 11 февраля.
Об итогах первого года действия договоренностей в "нормандском формате", достигнутых лидерами России, Украины, Германии и Франции в белорусской столице рассуждает колумнист Sputnik Беларусь Александр Шпаковский.
Во время телефонных переговоров, лидеры США, Японии и Южной Кореи условились сотрудничать друг с другом, чтобы санкции против Пхеньяна были приняты как можно скорее и были действенными.
Депутаты направили российскому президенту Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову предложение денонсировать Московский договор о дружбе и братстве, подписанный 16 марта 1921 года правительством РСФСР и правительством Великого народного собрания Турции.
В условиях нарастания турецкой агрессии нам следует юридически проработать возможность пересмотра всех невыгодных для нашей страны и ее союзников российско-турецких соглашений, считает депутат Сергей Обухов.
О том, что есть желание после длительных дебатов внутри альянса провести Совет Россия-НАТО, российская сторона узнала из заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В Абхазии взаимосвязаны внешние и внутренние угрозы, поэтому без комплексного усиления оборонной, пограничной и правоохранительной деятельности успешное развитие республики и даже открытие границы с РФ – весьма проблематичны, считает обозреватель Александр Хроленко.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.