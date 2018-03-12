Новости по теме солдаты

На четырех полигонах, расположенных в Абхазии, будет проведено около 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.
По информации пресс-службы ЮВО, мероприятия по вводу в строй нового пополнения будут завершены до конца ноября.
Солдаты срочной службы в Российской армии предпочитают посылать родным и близким не электронные смс-сообщения, а письма в конвертах.
Пик получения посылок, писем и бандеролей приходится на праздники, когда родители хотят порадовать своих сыновей, служащих в ЮВО.
Организаторы авиаперелета из Сухума в Москву хотят привлечь внимание к тому, что геройски погибший летчик-истребитель Кязым Агрба не получил заслуженной награды Героя Советского Союза.
Ветеран Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Хасан Харазия награжден двумя медалями "За отвагу" и двумя орденами Красной Звезды.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.