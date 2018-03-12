Новости по теме спасение

Две девочки 14 и 15 лет едва не попали в беду после попытки сделать селфи на берегу под Владивостоком: подростки очутились на отколовшейся льдине, которую уносило течением в Амурский залив. Смотрите кадры спасательной операции.
Пожар на месте взрыва газа в жилом доме Волгограда возник в воскресенье. По последним данным, обнаружено тело одного погибшего, 11 человек госпитализировали. Смотрите кадры с места ЧП.
В результате схода оползня в четверг, 125 жилых домов оказались погребены под тысячами тонн земли. В ходе спасательных работ найти выживших пока не удалось.
В МЧС республики сообщили, как действовать в случае повторных толчков землетрясения.
Режим "особой тревоги" был введен в префектурах Ибараки, Тотиги и Мияги. Такой режим вводится при стихийном бедствии, которое происходит не чаще одного раза в несколько десятилетий и может повлечь за собой жертвы.
Ранее поступила информация о двух пострадавших. Пассажирский самолет Boeing 777 со 159 пассажирами и 13 членами экипажа загорелся перед взлетом, все находившиеся на борту были эвакуированы.
Предварительно животное усыпили. Спасательная операция проводится под надзором ветеринарных служб, экологов, представителей Центра реабилитации и репродукции тигров и редких животных.
Врио руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Николай Кривошеев сообщил, что раньше в выходные возникало 10-12 пожаров, за минувшие выходные таких случаев было всего два.
Взрыв прогремел в среду ночью на складе с опасными веществами в промышленном портовом городе Тяньцзинь. Спасатели продолжают поисковые работы под завалами.
Сотрудники МЧС и спецтехника ликвидируют последствия ДТП в Хабаровском крае, где в среду столкнулись два рейсовых автобуса. Погибли по меньшей мере 16 человек, пострадали – 56.
Оказывается постоянная помощь спасателям МЧС при эвакуации пострадавших и погибших граждан.
Кроссовер с отдыхающими из России упал в обрыв с дороги, ведущей к озеру Рица, в среду 22 июля.
Кроссовер с отдыхающими из России упал в обрыв с дороги, ведущей к озеру Рица. Пропала 4-летняя девочка.
В день образования спасательной службы республики министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал о том, с чего начинало свой путь ведомство, и том, каких успехов достигло оно за 9 лет.
По словам начальника ГИМС Тенгиза Басария, за первые шесть месяцев текущего года в республике утонуло 9 человек.
Перед началом очередного туристического сезона начальник поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии Сатбей Гиндия рассказал о правилах безопасности для туристов.
МЧС России по части Международной организации гражданской обороны (МОГО) оснастило пожарно-спасательные подразделения Абхазии, укомплектовав их техникой российского производства.
Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале в субботу утром.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии завершили профилактические работы и готовы к курортному сезону.
Заместитель начальника Уральского таможенного управления России по экономической деятельности Вадим Мясников утонул во вторник 31 марта в озере Рица в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.