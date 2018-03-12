Новости по теме спрос

В ходе торгов стоимость октябрьских фьючерсов на смесь Brent снижалась до 46,18 доллара за баррель. Текущая неделя может стать восьмой подряд, когда зафиксировано недельное удешевление "черного золота" — это самый продолжительный период с 1986 года.