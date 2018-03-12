Новости по теме спутники

Односторонние санкции Токио против КНДР должны быть направлены на комплексное решение ядерной проблемы, вопросов ракетной программы Пхеньяна, говорится в резолюции нижней палаты парламента страны.
Накануне КНДР ускорила на один день сроки проведения запуска ракеты со спутником, на котором находится измерительное и другое оборудование, о чем уведомила международные организации.
Пхеньян предупредил, что будет проводить запуск ракеты со спутником в период с 8 по 25 февраля. Точные дату и время северокорейские власти не называют.
Американский телеканал CBS News назвал ряд причин, из-за которых космический аппарат мог зафиксировать изменение температуры, но оговорился, что данные еще анализируются и делать выводы пока рано.
День начала космической эры человечества отмечается ежегодно 4 октября. Смотрите на архивных кадрах, как в этот день в 1957 году в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
Головная часть в составе разгонного блока и космических аппаратов должна, согласно плану, отделиться от носителя через девять минут после старта. Galileo - навигационный проект стоимостью около 7 миллиардов евро.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.