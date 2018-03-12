Новости по теме средства

На данном этапе следствия установлены факты хищения ООО "Южная строительная компания" на более чем 50 миллионов, отметил Алексей Ломия.
Культурно-благотворительный фонд (КБФ) "Ашана" сообщает, что за 3,5 года существования акции "Спасем жизнь вместе" собрано 25 миллионов рублей и спасено 80 детских жизней.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ответил на вопрос о работе Сухумского аэропорта на пресс-конференции в среду 9 сентября.
ЗАО "Институт медицинских технологий" города Москвы выставил родителям Марии Кесян и Баграта Джобава счет на 399 640 тысяч рублей. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на оплату лечения детей.
ЗАО "Институт медицинских технологий" города Москвы выставил родителям Марии Кесян и Баграта Джобава счет на 399 640 тысяч рублей. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на оплату лечения детей.
Казначейская система исполнения бюджета позволит сэкономить бюджетные средства, сообщил замминистра финансов Джансух Нанба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.