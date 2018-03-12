Новости по теме стадионы

Столичный стадион “Динамо” приходит в упадок из-за неукомплектованности персоналом, заявили в ООО “Южная строительная компания”.
Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия провел выездное совещание на стадионе “Динамо”, в ходе которого обсуждалась готовность спортивного сооружения к проведению чемпионата мира по футболу среди национальных команд, не входящих в FIFA.
Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия провел выездное совещание на стадионе “Динамо”, в ходе которого обсуждалась готовность спортивного сооружения к проведению чемпионата мира по футболу среди национальных команд, не входящих в FIFA.
На стадионе будет 40 тысяч зрительских мест на капитальных трибунах, а также пять тысяч - на дополнительных, мобильных. Кроме этого готовится 40 вип-лож.
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Абхазии дисквалифицировал на одну игру стадионы в Гудауте и Ткуарчале за необеспечение общественного порядка.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.