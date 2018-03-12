Новости по теме статусы

Голосование по статусу долга Украины перед Россией в размере трех миллиардов долларов происходило в заочной форме через рассылку директорам МВФ уведомлений с проектом решения, сообщил РИА Новости сотрудник всемирного фонда.
МИД Абхазии отреагировал на заявления грузинских политиков, утверждающих, что республика ведет переговоры с Грузией относительно своего статуса.
Депутат Народного Собрания Дмитрий Гунба прокомментировал законопроект "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия".
После победы на парламентских выборах премьер пообещал выполнить все обязательства по передаче полномочий в отношении Шотландии, однако он отверг идею, что шотландцы смогут провести еще один референдум.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.