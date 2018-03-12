Новости по теме стоимость

Тарификация за потребленную электроэнергию для жителей республики останется прежней, сказал в ходе пресс-конференции глава абхазского правительства Артур Миквабия.
На долю жилой недвижимости Китая приходится около четверти совокупной стоимости всех объектов данного сегмента в мире, при этом в Китае проживает приблизительно одна пятая всего мирового населения.
Авиакомпания Turkish Airlines предупреждает своих пассажиров, что возврат необходимо оформлять до 11 декабря 2015 года.
В ходе торгов стоимость октябрьских фьючерсов на смесь Brent снижалась до 46,18 доллара за баррель. Текущая неделя может стать восьмой подряд, когда зафиксировано недельное удешевление "черного золота" — это самый продолжительный период с 1986 года.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.