Новости по теме субботники

В Алуште решили привлечь людей на субботник, предложив провести уборку в бикини, к мероприятию, как сообщают организаторы, приобщили даже замглавы Минстроя России Андрея Чибиса.
Городские улицы были сильно загрязнены в результате подтопления города в субботу 11 июля вследствие ливневых дождей, прошедших в горах и предгорьях.
По поручению главы Администрации Сухума было проведено совещание с участием глав жилищных управлений, коммунальных служб, а также председателя столичного Комитета по вопросам молодежи и спорта, на котором было принято решение провести 14 июля санитарный день.
"Веселый субботник" прошел на месте будущего летнего кинотеатра.
Летний кинотеатр на набережной Диоскуров откроется 27 июня.
В Цандрипше ведутся работы по подготовке к летнему курортному сезону.
Территория Сухумской горы вновь загрязнена, хотя лишь две недели назад на субботнике она была очищена от мусора.
Территория Сухумской горы снова загрязнена. 28 марта более 500 жителей города провели генеральную уборку на "Фуникулере".
Более 500 жителей Гагры приняли участие в "весеннем субботнике".
Генеральная уборка Сухумской горы собрала более 500 жителей Абхазии.
Президент Абхазии, работники Кабинета Министров, столичной администрации, различных ведомств и просто жители города вышли на субботник, чтобы навести порядок на Сухумской горе.
Несмотря на дождливую погоду, активисты принялись за работу, увидев такое количество мусора.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.