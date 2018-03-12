Новости по теме сувениры

Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают в Абхазию за солнцем, морем и природой, но, уезжая, им хочется взять с собой частичку Страны Души. Нередко этой частичкой становятся сувениры от художника из Гудауты Эзата Джения.
Новые тарифы за право торговли для объектов торговли и общественного питания утвердили депутаты Сухумского Городского Собрания на очередном заседании в среду 18 июня.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.