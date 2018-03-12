Новости по теме свидетель

Суд по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялся в пятницу 4 декабря, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия из зала суда.
Свидетель по делу Савченко дает показания и находится вне визуального наблюдения. При этом суд отказал гособвинению в ходатайстве о закрытии заседания.
Гособвинитель Кристина Ашуба рассказала о ходе судебного разбирательства по делу бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Вадима Назадзе.
Судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов гендиректора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа продолжилось допросом свидетеля, начальника ИМНС по городу Сухум.
Верховный Суд Абхазии продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой 7 мая.
Судебный процесс по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжился в Верховном Суде в среду.
Верховный Cуд Абхазии под председательством судьи Сергея Эксузяна продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой во вторник 28 апреля.
Верховный Cуд Абхазии продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой в четверг, 16 апреля.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.