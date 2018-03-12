Новости по теме свиной грипп

По состоянию на 27 января, от последствий гриппа скончались 107 человек. В данный момент пик эпидемии пройден, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
В настоящее время в России циркулирует вирус гриппа A и его разновидности, около 80 процентов составляют случаи свиного гриппа. Лабораторно подтверждено, что его штамм не изменился с 2009 года, заявляют инфекционисты.
С конца прошлого года в разных регионах РФ зафиксировано несколько десятков случаев заболевания "свиным гриппом".
В настоящее время на вирус свиного гриппа приходится 42 процента от числа всех заболевших в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор провел 5050 исследований, из которых в 70 случаях подтвердился грипп группы А(Н1N1). В стационарах республики остается 12 человек с этим диагнозом.
В последнее время в Армении наблюдается вспышка ОРВИ и свиного гриппа. Число смертей перевалило за десять, большинство скончались от свиного гриппа. Активизацию вируса некоторые эксперты связывают с действующей в Грузии лабораторией имени американского ученого Лугара.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.