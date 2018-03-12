Новости по теме таможни

Контейнер с металлоломом радиоизотопного сигнализатора обледенения, применяемого в авиации, от которого исходит излучение, обнаружили сотрудники таможни.
Оперативно-розыскной отдел Сочинской таможни выявил почти 3,5 тонны незадекларированного груза на таможенном посту МАПП "Адлер" в пятницу 11 марта.
Сочинские таможенники изъяли на таможенном посту МАПП "Адлер" авиационные часы, превышающие допустимую норму радиационного фона в 177 раз.
Товарооборот от внешнеэкономической деятельности республики в 2015 году составил 22 миллиарда 231 миллион рублей.
Начальник отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственного таможенного комитета Абхазии Тенгиз Джопуа рассказал корреспонденту Sputnik о деятельности отдела в 2015 году.
По информации Южного таможенного управления, в среднем за сутки таможенники оформляют от 500 до 700 тонн мандаринов.
Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Абхазии Мсауст Шамба рассказал корреспонденту Sputnik о начавшемся в республике цитрусовом сезоне. По его прогнозам, в этом году количество экспортируемых мандаринов будет гораздо меньше.
Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Абхазии Мсоуст Шамба рассказал корреспонденту Sputnik о начавшемся в республике цитрусовом сезоне. По его прогнозам, в этом году количество экспортируемых мандаринов будет гораздо меньше.
По данным таможенного поста МАПП Адлер, в 2015 году поток физических лиц в Абхазию увеличился на 22 проц., а транспортных средств почти на 42 проц.
Южное таможенное управление федеральной таможенной службы сообщило, что более 40 тонн сельхозпродукции из Абхазии было офрмлено в июне 2015 года.
Cотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Сочинской таможни предотвратили попытку контрабанды наркотиков в Абхазию.
В период майских праздников сочинские таможенники оформили более 40 тысяч транспортных средств, пересекших абхазо-российскую границу.
Результатом нововведения станет сокращение поступлений в бюджет Приднестровья в размере 20 миллионов долларов.
Это соглашение не ущемляет статус Абхазии и Южной Осетии как новых независимых государств, оно касается территории России и Грузии в границах после августа 2008 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Абхазии и России в Москве в среду.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.