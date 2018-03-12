Новости по теме территории

Россия ожидает, что будет иметь с Грузией уважительные мирные отношения, однако все задачи сразу решить не удастся, отметил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее украинские власти выразили намерение создать новую дипломатическую инициативу, целью которой должно стать возвращение Крыма. Российская сторона, комментируя эту идею, отметила, что вопрос о принадлежности Крыма давно закрыт.
Ранее глава Украины Петр Порошенко заявил о планах создания в целях "возврата Крыма" международного механизма в формате "Женева плюс".
Президент Украины Петр Порошенко ранее озвучил план о создании в целях "возврата Крыма" международного механизма в формате "Женева плюс" с участием стран Евросоюза и США. Эксперт Владимир Джаралла считает, что предложение обречено на провал, поскольку тема Крыма закрыта окончательно.
Инцидент произошел неподалеку от острова Пэннендо. Залп был произведен с патрульного корабля южнокорейских ВМС.
Китайский МИД подчеркнул, что Пекин обладает неоспоримым суверенитетом над островами, а строительная деятельность не повлияет на свободу навигации в Южно-Китайском море.
Литва серьезно опасается вторжения России, сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийскую газету Kurier. Среди школьников распространяют брошюры с правилами поведения во время бомбардировок. На улицах Вильнюса много военнослужащих.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.