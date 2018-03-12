Новости по теме террористические группы

Резолюция Совбеза ООН запрещает любые поставки террористам, однако практически все террористические группировки, от умеренных до "Джебхат ан-Нусры", снабжаются по единому маршруту, заявил глава российского МИД.
Делегация сирийского правительства на переговорах в Женеве заявила о том, что не намерена вести переговоры с террористами и отдельными делегатами, в том числе с представителями террористической группировки "Джейш аль-Ислам".
За три года группировка захватила значительные территории Ирака и Сирии, а также пытается распространить свое влияние в странах Северной Африки.
Террористы из ИГ сняли видеоролик, в котором неопознанный мужчина прячет бомбу под куртку. По информации СМИ, смертник планирует взорваться в одном из оживленных мест Нью-Йорка.
Глава администрации Галского района Темур Надарая прокомментировал улучшение криминогенной обстановки в районе за прошедший год.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.