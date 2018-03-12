Новости по теме требования

В ходе проверки Генеральная прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц Министерства внутренних дел Абхазии и бывшего начальника СИЗО "Дранда" Руслана Джелия.
Митингующие собрались под флагами националистической партии "Свобода" и других политических сил. Участники акции принесли к зданию символическое чучело с портретом Яценюка, кроличьими ушами и надписью "Сеня".
Депутатом Собрания может быть избран гражданин Абхазии, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет. При этом он не должен состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, а также не иметь судимость.
Протестующие требуют отставки руководителя "Молдова 1" Мирчи Сурду. Митингующие настаивают на том, чтобы происходящее в стране транслировалось по всем телеканалам республики.
Полицейские пытаются не допустить столкновений между участниками разных акций, но в СМИ уже сообщают о первых столкновениях.
Девять членов правящей семьи Катара были похищены из охотничьего лагеря в Ираке. Один из отпущенных на свободу заложников рассказал, что неизвестные похитили из охотничьего лагеря в общей сложности 32 человека.
Митинг в поддержку президента и VI съезд политической партии "Амцахара" состоялись в Сухуме в среду 21 октября. Митинг проходил в течение более пяти часов, к вечеру участники митинга преместились к зданию администрации президента.
Москва сожалеет по поводу разгона палаточного лагеря оппозиции в столице Черногории Подгорице, заявили в субботу в МИД РФ. "Последние события в Подгорице вызывают сожаление. Мы не раз подчеркивали, что интересам России отвечает стабильная и успешно развивающаяся Черногория", — говорится в комментарии департамента информации МИД РФ.
Отныне цветы, выращенные в Нидерландах, будут поставляться только по результатам лабораторной экспертизы их фитосанитарного состояния.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.