Новости по теме тушение

Площадь пожара в доме составила около 30 квадратных метров.
Заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора Гагрского района Анжела Конорева рассказала Sputnik о причинах пожара в лесном массиве Гагрского района.
Из Красноярского края Пучков отправится в Бурятию и Иркутскую область, где проконтролирует работы по тушению пожаров. По последним данным, общая площадь сибирских лесных пожаров составляет 149 тысяч гектаров.
Несколько групп туристов и местных жителей были эвакуированы из зоны природных пожаров недалеко от озера Байкал в Иркутской области в понедельник. Смотрите на видео, как сотрудники МЧС РФ боролись с огнем с помощью авиации.
Крупный лесной пожар бушует в лесном массиве в районе скалы Парус в 15 километрах юго-восточнее Геленджика. Местность труднодоступная, подъездных путей к месту пожара нет.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.