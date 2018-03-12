Новости по теме удары

Ударами воздушно-космических России сил уничтожены четыре танка, три артиллерийские установки, четыре склада с боеприпасами, в Пальмире третий день идут ожесточенные бои.
Цель наших военных в САР - противостояние террористам, вступать в столкновение с военными других стран, не причисленных к террористам, Россия не будет, сказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Тренировку по отражению ударов воздушного противника провели на полигоне Нагвалоу с участием 20 единиц техники, сообщили в пресс-службе Южного военного округа в четверг.
Россия в Сирии может рассчитывать исключительно на свои силы и на сирийские войска, которые за три месяца проделали путь, равный годам, обретя реальную боеспособность,заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении террористических групп в районе спасения выжившего российского пилота Су-24.
Ожидается также, что к авианосной группе примкнет противолодочный фрегат La Motte-Picquet, многоцелевой фрегат Aquitaine и танкер обеспечения Aviation.
Москва не может поддержать бомбардировки в силу того, что они совершаются без согласия официального Дамаска, заявил представитель внешнеполитического ведомства Илья Рогачев.
Представитель Минобороны РФ заявил в среду, что самолеты российских ВКС приступили к проведению воздушной операции в Сирии. По его словам, были нанесены точечные удары по восьми объектам боевиков "Исламского государства".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.