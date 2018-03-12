Новости по теме уничтожение

Военнослужащие ЮВО, применяя стрелковое оружие, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг", блокировали огневые точки и уничтожили условного противника на полигоне Нагвалоу в Абхазии.
На территорию РФ фрукты провезли как грузинские, однако эксперты выяснили, что на самом деле мандарины привезены из Южной Европы и, соответственно, попадают под санкции.
По сообщению Россельхознадзора, более 200 кг цитрусовых ввезли в Россию уже после введения эмбарго на турецкие продукты.
Автомашина с 20 тоннами "Российского" сыра направлялась из Казахстана в Московскую область. Груз был задержан в пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.