Новости по теме урегулирование

О миграционном кризисе и урегулировании сирийского конфликта, рассказал декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Ривлин сказал Путину, что возвращение инспекторов ООН могло бы стать началом восстановления ситуации на границе по Голанским высотам до состояния, которое там было до начала сирийской гражданской войны.
На нынешнем этапе сокращение российского военного присутствия в Сирии будет способствовать ускорению мирного процесса под эгидой ООН, сказал Sputnik заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Глава министерства иностранных дел ФРГ в очередной раз подчеркнул роль Российской Федерации в урегулировании сложных мировых процессов.
По словам Джеффри Пайетт, США готовы помогать властям Украины в Донбассе и в проведении реформ в стране.
Общее настроение министров иностранных дел России, Украины, Франции и Германии по итогам парижских переговоров, скорее, пессимистичное, прогресса по одному из ключевых вопросов - выборам в Донбассе - так и не удалось достичь, во многом из-за позиции Киева.
Заявления о том, что РФ и Иран мешают урегулированию сирийского конфликта и своими действиями в Сирии усиливают позиции ИГ, Москва расценивает "как опасные вбросы дезинформации", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Штайнмайер также отметил, что успехи, достигнутые на встрече лидеров "нормандского формата" в Париже "не могут быть потеряны".
Египет, Иран, Ирак и Ливан присоединятся к переговорам по региональной проблематике.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.