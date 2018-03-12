Новости по теме условия

Председатель палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия рассказал о неудовлетворительных условиях содержания заключенных Драндского СИЗО.
Секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг СИЗО "Дранда".
В селе Абжьакуа Сухумского района более двадцати лет нет водоснабжения, жителям села приходится использовать дождевую воду.
Если увеличить период небольших платежей по долгу, то можно привлечь инвесторов не только в кредитно-финансовый сектор, но и в реальную экономику, отметил глава Европейского стабилизационного механизма Клаус Реглинг.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прокомментировал ситуацию с подписанием межправительственных соглашений, предусмотренных Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией.
Заключенные следственного изолятора МВД Абхазии проводят акцию неповиновения, выступая против неудовлетворительных условий своего содержания.
О механизме поддержки субъектов малого предпринимательства путем предоставления им кредитных средств на льготных условиях рассказали специалисты "Амра-банка".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.