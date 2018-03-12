Новости по теме увеличение

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом заместитель директора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова рассказала о динамике заболевания туберкулезом в Абхазии.
Абхазия может в разы увеличить поставки в Россию продукцию своего сельского хозяйства, что особенно актуально в свете санкционных вызовов, однако для этого требуются масштабные инвестиции в закладку новых плантаций.
Абхазия готова к увеличению числа отдыхающих, дефицита койко-мест и роста цен при размещении не прогнозируется, сообщили в Министерстве по курортам и туризму.
Всего по данным Евростат, свыше 1,25 миллиона граждан третьих стран, главным образом сирийцев, афганцев и иракцев запросили убежище в государствах Евросоюза в 2015 году.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.