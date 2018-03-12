Новости по теме увольнение

Первый заместитель главы администрации Галского района Беслан Куркунава уволен с должности, о чем сообщил в ходе совещания с начальниками отделов глава района Темур Надарая.
Часть территорий госкомпании "Абхазберегозащита" сдавались в аренду на длительные сроки за мизерные цены, отметил Игорь Казанба.
Максим Харчилава прокомментировал Sputnik свое увольнение с должности директора "Абхазберегозащита".
Работа всех подразделений МВД будет усилена, но кадровых изменений в подразделениях МВД в ближайшее время не ожидается, отметил Дзапшба.
По приказу Управления образования города Сухум директор Сухумской средней школы №4 Валина Кучуберия была уволена с занимаемой должности.
Председатель РК профсоюза работников образования, науки и учащейся молодежи Игорь Ладария сделал заявление Sputnik по поводу предполагаемых необоснованных увольнений работников средних школ № 4 и № 10 города Сухум.
Начальник Управления образования Людмила Адлейба прокомментировала Sputnik заявление коллектива Горской средней школы №10 имени Нестора Лакоба.
Коллектив Горской средней школы №10 имени Нестора Лакоба города Сухум заявил, что начальник Управления образования столицы Людмила Адлейба сообщила, что дирекция школы будет уволена.
Министр образования и науки Республики Абхазия Адгур Какоба опроверг слухи об увольнении руководства сухумских средних школ №4 и №10.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.