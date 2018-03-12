Новости по теме велопробег

За пять дней веломарафона Сухум-Москва спортсмен из Абхазии Денис Саманба проехал почти тысячу километров.
Велосипедисты организовали велопробег в честь Дня России на Набережной Махаджиров.
Любители активного образа жизни приняли участие в велопробеге, посвященном Дню России.
Десятки любителей активного образа жизни принимают участие в велопробеге, стартовавшем в Гулрыпшском районе Абхазии. Акция посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.