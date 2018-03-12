Новости по теме вирус Эбола

Власти обеспокоены развитием ситуации, но призывают людей не впадать в панику. Граждане Сьерра-Леоне должны действовать сообща, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, заявил представитель министерства национальной безопасности.
Минздрав страны сделал соответствующее заявление после проверки сообщений о больном мальчике, который скончался, как показали анализы, заразившись лихорадкой.
Сообщается, что в воскресенье в медицинском центре города Макени в Сьерра-Леоне от лихорадки Эбола скончалась 16-летняя девушка.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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