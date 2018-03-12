Новости по теме визиты

Планируется, что делегация официального Дамаска встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой во второй половине дня.
В ходе визита в Латинскую Америку патриарх Кирилл посетит Кубу, Парагвай и Бразилию. В пятницу, 12 февраля, в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване впервые встретятся предстоятель Русской православной церкви и глава Римско-Католической церкви.
Несмотря на дипломатический иммунитет, европейские парламентарии будут нести ответственность за посещение Крыма и Донбасса в обход украинских законов, заявил депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.
Взаимодействие в сфере урегулирования региональных проблем, сотрудничество по вопросам безопасности, в военной и научно-технической сферах будут обсуждаться в ходе визита Дмитрия Рогозина в Иран.
Экс-президент Франции за время поездки в Россию выступит с лекцией перед студентами МГИМО и встретится с представителями франко-российской торгово-промышленной палаты. В России Саркози планирует встретиться с Владимиром Путиным.
Представители ConIFA прибыли в Абхазию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2016 года.
В Абхазии благоприятная среда для инвесторов, в частности, низкое налогообложение и самая дешевая электроэнергия, отметил Рауль Хаджимба.
Руководство Абхазии и делегация Республики Татарстан обсудили экономическую привлекательность обеих стран и инвестиционный потенциал Абхазии.
Президент Татарстана Рустам Минниханов почтил память Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с первым официальным визитом.
Глава МИД Абхазии встретился с делегацией Республики Науру во вторник.
В ходе визита в Северную Осетию Рауль Хаджимба вручил награды осетинским ополченцам за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992—1993 годов.
По мнению Рауля Хаджимба, взаимодействие Абхазии и Южной Осетии должно выйти на новый уровень, взаимные интересы республик есть в экономической и гуманитарной сферах.
Глава Крыма Сергей Аксенов прибудет в Абхазию после участия в межрегиональном форуме, который пройдет в Армении.
Вице-президент Виталий Габния прокомментировал поездку абхазской делегации в Приднестровье.
Вице-президент Виталий Габния прокомментировал поездку абхазской делегации в Приднестровье на празднование 25-летия образования ПМР.
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман прокомментировал задержание делегации Абхазии в Молдове.
Российский эксперт прокомментировал депортацию из Молдовы делегаций Абхазии и Южной Осетии.
Политолог Сергей Маркедонов прокомментировал Sputnik действия молдавских властей в отношении официальных делегаций Абхазии и Южной Осетии, которые были сняты с рейса в кишиневском аэропорту.
МИД ПМР расценивает предпринятые молдавской стороной шаги как грубую, неприкрытую, провокационную и необдуманную выходку, которая демонстрирует безответственность, неразумность и закомплексованность позиции Республики Молдова в переговорах.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.