Новости по теме водохранилище

В связи с уменьшением количества воды в водохранилище Ингурской ГЭС с 25 января в Абхазии была введена система веерных отключений. Продлится она до 15 апреля.
В связи с уменьшением количества воды в водохранилище Ингурской ГЭС с 25 января в Абхазии была введена система веерных отключений. Продлится она до 15 апреля.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал депутатам Парламента Абхазии о проблемах энергетики в республике.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
30 октября в 6:30 утра в Гагре вода прорвала стену резервуара и хлынула в спящий город.
Глава администрации Гагрского района Беслан Барциц рассказал Sputnik о последствиях разрушения резервуара с водой.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.