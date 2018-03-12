Новости по теме военные базы

С получением команды военные поразили цели огнем из винтовок СВД и СВ-98, максимальная дальность до которых составляла 1100 метров, а в качестве объектов стрельбы использовались манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях.
Особое внимание в концертной программе вызвало шоу барабанщиков, играющих на малых и больших барабанах, а также музыкальных тарелках, говорится в сообщении пресс-служба ЮВО.
Боевые стрельбы мотострелковых взводов российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии начались на полигонах Цабал и Нагвалоу, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Медицинское подразделение Южного военного округа России отработало эвакуацию условно раненых военнослужащих в ходе учебных занятий в горах Абхазии.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы ЮВО, в рамках проведения лагерного сбора, ликвидировали группу условных террористов, сообщила пресс-служба ЮВО.
Цель наших военных в САР - противостояние террористам, вступать в столкновение с военными других стран, не причисленных к террористам, Россия не будет, сказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
При выполнении стрельб мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
Военнослужащие отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника на осажденном контрольно-пропускном пункте и в районе расположения складских помещений.
Реджеп Эрдоган заявил, что будет считать применение зенитных комплексов над Сирией актом агрессии против суверенитета Турции.
Киприоты обратились к президенту с просьбой рассмотреть вопрос размещения российской военной базы, так как, по их мнению, НАТО не справляется с обеспечением безопасности региона от террористических группировок.
Около 50 журналистов из 12 стран приняли участие в пресс-туре на авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Смотрите на видео, как российские военные угощали иностранных корреспондентов свежеиспеченным хлебом.
Более 80 военнослужащих по призыву уже выразили желание продолжить военную карьеру и заключить контракт с Министерством обороны России.
Бронетранспортерами и другой современной военной техникой усилили свою базу Российские военные в Абхазии, сообщила в понедельник пресс-служба Южного военного округа.
Сезонное обслуживание военной техники на военной базе Южного военного округа в Абхазии завершится до конца ноября.
По информации пресс-службы ЮВО, мероприятия по вводу в строй нового пополнения будут завершены до конца ноября.
На российской военной базе в Абхазии в течение года проведено более 100 тактических учений.
Технику доставили на российскую военную базу в Абхазии по железной дороге.
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