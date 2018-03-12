Новости по теме военные операции

После взрыва в Анкаре, который власти страны считают терактом, ВВС Турции начали воздушную операцию в районе Хафтанин в Северном Ираке, целью которой были руководители террористической организации РПК.
Если будет решено провести наземную операцию, то в ней должны принять участие США и их западные союзники, сообщил представитель Турции.
В рамках усилий по борьбе с терроризмом власти Саудовской Аравии заявляли, что готовы направить военных в Сирию при условии, что возможную операцию согласует командование международной коалиции во главе с США.
Украинские представители остаются в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в Донбассе и продолжают работать в штатном режиме, сообщил Андрей Лысенко.
Коалиционные силы во главе с США начали боевые действия против Ирака, вторгшегося в Кувейт, 25 лет назад, 17 января 1991 года. Смотрите на архивных кадрах, как проводилась военная операция, получившая название "Буря в пустыне".
64% жителей Турции настроены против операции России в Сирии.
Ранее Минобороны России и Вооруженные силы Турции прервали взаимодействие по "горячей линии" после того, как Турция сбила российский военный самолет, участвующий в операции против террористов в Сирии. Как заявляет Давутоглу, создание каналов связи может предотвратить подобные инциденты в дальнейшем.
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении террористических групп в районе спасения выжившего российского пилота Су-24.
Успешно завершилась операция по спасению штурмана бомбардировщика Су-24 ВВС РФ. Он жив и здоров, доложил генерал армии Сергей Шойгу. Погибший в Сирии командир Су-24 будет награжден звездой Героя России посмертно, заявил президент РФ.
Авиация РФ нанесла второй массированный удар по позициям "Исламского государства" в Сирии. Смотрите на видео кадры боевого вылета стратегических бомбардировщиков, пусков ракет и уничтожения объектов террористов.
Бойцы пешмерга вошли в город со всех сторон, чтобы начать зачистку Синджара от боевиков ИГ, также они заняли позиции вдоль пути снабжения боевиков ИГ между сирийской Раккой и иракским Мосулом.
Курдские вооруженные силы начали военную операцию по нескольким направлениям с целью освобождения центра округа Синджар, через который проходит одна из ключевых линий поставок для боевиков.
Авиагруппа ВКС РФ продолжает наносить удары по объектам террористов "Исламского государства" в Сирии. Смотрите видео Минобороны с кадрами боевого вылета Су-24М с авиабазы "Хмеймим" возле Латакии.
Переговорщики провели конструктивный диалог и договорились по многим вопросам. Переговоры будут продолжены в ближайшее время.
Эрдоган заявил, что выразил президенту РФ Владимиру Путину свое несогласие с операцией ВКС РФ в Сирии, и добавил, что переговоры по сирийскому кризису на уровне глав МИД ряда стран, в том числе России и Турции, продолжаются.
Артиллерийский дивизион сирийской армии развернут в 30 километрах к северу от города Хама и ведет огонь по деревням Сукейк, Тамана и Хан-Шейхун на границе провинции Идлиб, в которых базируются боевики.
Россия, как один из крупнейших геополитических игроков, должна быть неотъемлемой частью борьбы с терроризмом, заявил и.о. главы МИД Белоруссии Владимир Макей.
Армия Сирии вышла за пределы города Алеппо, где установила контроль над 9 деревнями и 4 поселками, сообщил сирийский бригадный генерал.
Башар Асад на переговорах в Москве заявил, что правительство Сирии готово взаимодействовать с любой оппозицией, которая намерена бороться против боевиков "Исламского государства".
Медведев заявил, что Россия намерена и дальше поддерживать в Сирии только легитимную власть.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.