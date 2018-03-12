Новости по теме военные преступления

Южная Осетия готова содействовать объективному и профессиональному расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Южной Осетии в 2008 году, заявили в МИД республики.
После установления причин преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, МУС должен предъявить обвинение Саакашвили в уголовных преступлениях.
Международный уголовный суд начал расследование по делу о военных преступлениях в Южной Осетии в 2008 году. Россия ранее передала прокуратуре МУС материалы уголовного дела, свидетельствующие о преступлений режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
14 декабря 1992 года вся Абхазия содрогнулась, грузинами над селом Лата Гулрипшского района был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.